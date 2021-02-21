عبد المحسن: اختيار عبد الرازق لمنصب رئيس مجلس الشيوخ لاقى ارتياحا كبيرا لدى القضاة

أكد المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي قضاة مصر، على الآمال العريضة التي يضعها الشعب المصري في مجلس الشيوخ ودوره الوطني، وكذا أيضا أسرة القضاء المصري، قائلًا : نرجو من الله أن يكون المجلس على قدر آمال الشعب المصري.





جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ اليوم الأحد، وفدا رفيع المستوى من نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وبحضور المستشار حازم أبو سديرة، أمين صندوق نادى القضاة، والمستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.





وأضاف عبدالمحسن، أن اختيار عبدالرازق لهذا المنصب الرفيع لاقى ارتياحا كبيرا لدي جموع القضاة، معربًا عن أمله في أن يكون هناك تعاون على أعلى مستوى بين النادي وجموع القضاة من جهة وبين مجلس الشيوخ برئاسة القامة القضائية ممثلة في المستشار عبدالرازق من جهة أخرى، وأن يكون هذا التعاون لصالح المواطن والقضاء المصري.