كارثة.. اليونان بلا كهرباء طوال 6 أيام بسبب الثلوج

فقدت مئات البيوت في منطقة أتيكان قرب العاصمة أثينا، الكهرباء لليوم السادس على التوالي بسبب حالة بسبب الطقس الصعب الثلجي، وذلك، وفق ما أفادت به وسائل إعلام يونانية.

وقالت وسائل الإعلام إن الثلوج التي اجتاحت أثينا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين الأقوى خلال السنوات الـ40 الأخيرة.

واستمر سقوط الثلوج وسط أثينا 24 ساعة على التوالي، وفي المنطقة حولها 36 ساعة، حيث بلغ ارتفاع الثلوج ما بين 20 و25 سنتمترا.

وكسرت الثلوج الرطبة الأشجار التي مزقت بدورها أسلاك الكهرباء.

وتكبدت الضواحي الشمالية لأثينا أكثر تضررا بسبب الثلوج، إذ تم قطع التيار الكهربائي عن 70 ألف منزل.

وألقي اتحاد عمال شركة الكهرباء العامة باللوم على الحماية المدنية لتأخرها في إعلان حالة الطوارئ في بلديات أثينا وحكومة أتيكا الإقليمية ولتأخرها في تطهير الشوارع من الثلوج.

نشر وزير التنمية أدونيس جورجاديس صورا من ضاحية ديونيسوس تبرر التأخير في إعادة التيار الكهربائي.

قرر بعض السكان المحليين مثل سكان دروسيا الانتقال إلى الأقارب في الضواحي حتى يتم حل مشكلتهم.

ووعدت شركات الكهرباء المحلية باستئناف تزويد المناطق المتضررة بالكهرباء بحلول مساء الأربعاء الماضي، غير أن أكثر من 10 آلاف شخص لا يزالون بدون كهرباء بعد هذا الموعد.

وألقى أناستاسيوس مانوس ، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء ، باللوم على الأشجار المتسببة في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء العاصمة اليونانية.

وقال إن 440 فريقا يحلون المشاكل.

ويوم الثلاثاء الماضي، توفي اثنان من كبار السن من سكان قرى إيفيا بعد أن توقفت أجهزة تزويدهم بالأكسجين عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

كما هو متوقع، انتقدت أحزاب المعارضة اليونانية الحكومة بشدة لفشلها في اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل تساقط الثلوج على الرغم من أن خبراء الأرصاد الجوية قد حذروا قبل عدة أيام.