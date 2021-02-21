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فن

نشرة الفن.. براءة رانيا يوسف من الفعل الفاضح ومخرج حلوة الدنيا سكر يثير الجدل

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:25 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:


تعيش ياسمين عبد العزيز حالة قلق بعدما تسرب فيروس كورونا إلى طاقم عمل مسلسلها الجديد "اللي ملهوش كبير".


برغم تنويه الفنانة هنا الزاهد عن عرض حكاية "المتخصصة" ثاني حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بداية من اليوم على شاشة قناة  "dmc"، إلا أنه مع توقيت عرض الحلقات الجديدة فوجئ المشاهدون بعرض حكاية "الجريمة لا تفيد"، والتي يشارك في بطولتها الفنان محمود عبد المغني.


وجهت الفنانة رانيا يوسف الشكر إلى القضاء المصري بعد تبرئتها من تهمه ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الأديان.


فجرت النجمة العالمية آن هاثواي مفاجأة بعد مرور 15 عامًا على عرض فيلم The Devil wears  Prada، وهي أنها كانت المرشحة التاسعة لدورها في الفيلم عقب ترشيح عشرات النجمات.
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