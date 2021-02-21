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بين الناس

سكان شارع شبرا يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:00 م
صدى البلد
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احمد قطب
ارسل القارئ عثمان عماد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من انتشار الباعة الجائلين.

وقال عثمان عماد في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع شبرا من انتشار الباعة الجائلين وعربات الحلوى والمشروبات غير المرخصة بطول شارع شبرا مما يتسبب في زحام كبير بالمنطقة.

وأوضح أن كل هذا على مرئي ومسمع من حي الساحل وروض الفرج، مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بسكان المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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