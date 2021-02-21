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رياضة

ميسي يحطم رقم تشافي الأسطوري مع برشلونة

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:55 م
صدى البلد
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محمد السعيد
حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، رقم تشافي هيرنانديز نجم البلوجرانا السابق، في مسابقة الدوري الإسباني.

وبمشاركة ميسي في مباراة برشلونة أمام قادش، يصبح ميسي أكثر لاعبا يخوض عدد مباريات بقميص برشلونة برصيد 506 مباراة في الدوري الإسباني، متوفقا على تشافي الذي خاض 505 مباراة.

ويتقدم برشلونة على غرناطة حاليا بهدف سجله ميسي في الدقيقة 32، من ركلة جزاء.

وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري


خط الهجوم: ليونيل ميسي -عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان


ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4 - 1، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد قادش في المركز الـ 15 بـ 24 نقطة.

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