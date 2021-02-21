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رياضة

قرارات رادعة من الكاف .. رعب سلالة كورونا الجديدة يهدد دوري أبطال إفريقيا

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:58 م
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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عمرو الحلوانى

حالة كبيرة من القلق بدأت تظهر بقوة على عدد من الأندية المشاركة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا تجاه فرق أندية جنوب إفريقيا بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا " القاتل " بها وتحوره بشكل كبير.

وشهدت الأيام الماضية تأجيل مواجهة الوداد المغربي مع كايزرشيفس الجنوب إفريقي؛ بسبب رفض السلطات المغربية استضافة الفريق الجنوب إفريقي بسبب إجراءات صحية وخوفا من التعرض للسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في جنوب إفريقيا . 

وهو الأمر نفسه بالنسبة لنادى شباب بلوزداد الجزائرى والذى ألمح إلى رفض استضافة فريق صن داونز الجنوب إفريقي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا خوفا من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وعلى الفور تدخل الكاف وأعلن رفضه لكافة المقترحات الخاصة بمنع استضافة أندية جنوب إفريقيا وطالب الجميع باحترام جدول ترتيب المباريات المعمول به من قبل الكاف وتوعد المعترضين عن تنفيذ القرار بعقوبات مدوية تصل إلى الإقصاء من المسابقة ، ويري الكاف أنه لا يوجد فريق يشارك به لاعب مصاب بكورونا ويتم عمل كافة المسحات الطبية قبل انطلاق كل مباراة، وبالتالي لا يوجد سبيل لتأجيل أى مباراة.

وأبلغ الكاف بشكل رسمي مسئولي الوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري بتحديد موعد ومكان مبارياتهما أمام بطلى جنوب إفريقيا وفى حال الامتناع عن التحديد سعتبر الفريق خاسرًا.

ووضع الكاف مجموعة من الإجراءات الاحترازية الرادعة لمنع تفشي كورونا والحفاظ على انتظام المسابقات الإفريقية بشكل كامل .

وعلى الجانب الآخر، استقر الكاف على السماح لحضور الجماهير مباراة سيمبا التنزاني أمام الأهلي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا .

وعلم صدى البلد" أن الكاف تلقى إخطارًا رسميًا من قبل الاتحاد التنزاني يؤكد فيه رغبته في إقامة مباراة سيمبا أمام الأهلي بحضور جماهيري، خاصةً في ظل خلو تنزانيا من إصابات كورونا بشكل تام.

وبالفعل وافق الكاف على حضور الجماهير لمباراة سيمبا التنزاني أمام الأهلي ولكنه اشترط حضور سعة 50 % من الجماهير فقط داخل الملعب، مع تأكيد على إمكانية إلغاء قرار حضور الجماهير حال ظهور إصابات كورونا في تنزانيا خلال الساعات المقبلة. 

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