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محافظات

قطع المياه عن مدينة الإسماعيلية غدا 14 ساعة

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:50 م
قطع المياه عن مدينة
قطع المياه عن مدينة الاسماعيلية غدا 14 ساعة
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انجي هيبة

أعلنت محافظة الاسماعيلية، عن قطع المياه عن مدينة الاسماعيلية غدا الاثنين ابتداء من الساعة الثامنة مساء، حتى العاشرة من صباح الثلاثاء لمدة 14 ساعة.


وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لصدى البلد، اسباب قطع الخدمة، لرفع كفاءة وتأهيل الأعمال الكهروميكانيكية لمحطة صرف صحي أبو عطوة الرئيسية.


وطالبت المواطنين بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة. علمًا بأن ضغط المياه سوف يعود إلى حالته الطبيعية عند انتهاء المدة المحددة.


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في سياق متصل، تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بمحافظات القناة، إصلاح الكسر بخط 400 مم بمنطقة أبو عارف والمغذى لمناطق عمر بن الخطاب والالبان القديمة وأبو عارف وعزبة فريد طحيمر بمدينة السويس، بإشراف المهندس محمود زهرة  رئيس قطاع السويس ومتابعة مسئولى التشغيل والصيانة بالقطاع.


ووجه رئيس الشركة بسرعة إنهاء أعمال الاصلاح، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة لعدم تأثر المواطنين بانقطاع المياه لفترة طويلة ، وتم الانتهاء من الاعمال فى الوقت المحدد لها  وعودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة ضخ المياه مرة أخري إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع فى اطار سياسة الشركة للتعامل الفورى مع الاعطال والكسور لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.


كما تابع رئيس شركة المياه أعمال انشاء خط الطرد 12 بوصة من مادة البولي ايثيلين وبطول بطول حوالي 30 مترا لعدد 2 طلمبة للمياه العكرة والتى تبلغ قدرة الطلمبة الواحدة 110 ل/ ث والخاصة بمحطة ابوعارف القديمة لتغذية منتظمة لوحدتي مياه الشرب Ultrafiltration  بالمحطة بطاقة تصميمية 10الاف م3 يوم لزيادة انتاج محطة ابوعارف القديمة من مياه الشرب  والتى تبلغ طاقتها التصميمية 17 الف م3 /يوم لخدمة المواطنين فى مناطق الالبان القديمة – البر الغربى – عمر بن الخطاب – كفر حودة بمحافظة السويس.


يأتى ذلك فى اطار سياسة شركة محافظات القناة والاستجابة السريعة للتعامل وأهمية رفع كفاءة وتحسين الشبكات لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، والارتقاء بخدمات مياه الشرب ورفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بها على مستوى محافظات القناة الثلاث.
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