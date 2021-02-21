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أخبار البلد

وقف تامر أمين شهرين وإحالة البلاغات المقدمة ضده للنائب العام

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:13 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه وفقًا للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

وأضاف المجلس في قراره بعد التحقيق مع تامر أمين في المخالفات المنسوبة له والممثل القانوني لقناة النهار.

قـــرر الآتي:

أولًا: تغريم القناة 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات.

ثانيًا: وقف برنامج آخر النهار والحلقات الخاصة بتامر أمين ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.

ثالثًا: إحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.
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