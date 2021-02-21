بعد بيان الزمالك.. اتحاد كرة اليد يعلن استكمال دوري الموسم الماضي

أعلن اتحاد كرة اليد، استكمال منافسات بطولة دوري المحترفين الخاص بالموسم الماضية خلال شهر أبريل المقبل.



وحدد اتحاد اليد، موعد 1 و 2 أبريل موعدا لإقامة الجولتين المتبقين من منافسات المسابقة لتحديد البطل.



وكان الزمالك أرسل خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، يطلب فيه استكمال بطولة الدوري للموسم الماضي 2019/ 2020 التي توقفت في وقت سابق؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشدد مسؤولو القلعه البيضاء، في خطابهم إلى اتحاد اليد، على ضرورة استكمال المسابقات، أو منح الفريق الأبيض، اللقب، مشيرا إلى أنه كان يحتل المركز الأول في الدوري الذي كان يتبقى فيه مباراتين فقط.

وجاء خطاب نادي الزمالك إلى اتحاد اليد كالتالي: طبقا لتعليمات الدولة باستكمال المسابقات الرياضية في جميع الألعاب للموسم الرياضي 2019/ 2020، تم استكمال جميع المسابقات وتحديد الأبطال في جميع الألعاب عدا بطولتي دوري المحترفين لكرة اليد والباقي له مباراتين فقط، وكذا مباريات الدور قبل النهائي لكأس مصر والنهائي.

وتمت مخاطبتكم بشأن استكمال المسابقات حيث أن نادي الزمالك هو الأول في بطولة الدوري ويتبقى له مباراتين، وأيضا الزمالك ضمن فرق الدور قبل النهائي لكأس مصر.

وتم تحديد المباريات من قبل الاتحاد ولكن تم التأجيل مرة أخرى بسبب إقامة بطولة العالم لكرة اليد بمصر.

وكان نادي الزمالك على قدر المسؤولية، فقد لعب جميع المسابقات في جميع الألعاب وفي جميع الأعمار دون أي احتجاج تماشيا مع سياسة الدولة في استكمال المسابقات بالإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا.

لذا نرجو من سيادتكم استكمال المسابقات، خاصةً أن هذه المسابقات هي بداية العبور إلى بطولات إفريقيا وبطولة العالم.

1- استكمال بطولة الدوري العام موسم 2019 /2020 (مباراتي سبورتنج والأهلي) بقائمة اللاعبين لذات الموسم، وفي حال عدم استكمال المسابقة يتم إعلان أن نادي الزمالك هو بطل موسم 2019/ 2020.

2- احتفاظ نادي الزمالك بحقه في استكمال بطولة كأس مصر 2019/ 2020 والتي وصلت إلى مرحلة الدور قبل النهائي على أن تكون بقائمة موسم 2019 /2020، وبذلك يكون الموسم الرياضي قد استكمل بناءً على قرارت الدولة في هذا الشأن.