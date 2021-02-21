من الانسحاب إلى العودة.. مخرج حلوة الدنيا سكر ينهي أزمة المسلسل مع dmc



على جانب آخر اعتذر المخرج خالد الحلفاوي مخرج مسلسل حلوة الدنيا سكر عن عدم استكمال اخراج باقي حلقات العمل، بسبب ما حدث من تبديل عرض الحلقات دون علمه، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلا: القناة اللي يتعرض المسلسل قررت إن أنا حمار ومبفهمش فغيرت ترتيب الحلقات.. وبعتذر عن إخراج باقي المسلسل بالمرة".

أولًا شكرًا لمن يتابع مسلسل حلوة الدنيا سكر و شكرًا على رد الفعل الجميل على حدوتة الجريمة لا تفيد بطولة الرائع محمود عبد المغني.

و لكن وجب التوضيح ان ترتيب العمل هو من اختصاص صناع العمل ( حتي لو كانت حكايات منفصله )

سبب غضبي من تغيير الترتيب هو انه مش من حق اي طرف تالت تعديل الترتيب الذي نراه افضل للعمل من وجهة نظرنا المتواضعه من غير حتى مكالمة تليفون و كأن الصناع دول جايين يعبو شرايط كل الغرض منها ان تملأ زمن عرض على الشاشة و السلام.

القصتين بالنسبة لي لا يقلوا جودة عن بعضهم البعض و لكن غضبت لانتهاك حقي في رؤيتي للترتيب الذي من وجهة نظري سيكون افضل للمشاهد وافيد للعمل ككل.

وقد بلغني إعتذار من أحد المسئولين في المحطة مفاده ان ما حدث كان سوء تفاهم غير متعمد.

و رغبة مني في عدم إفساد فرحة القائمين على المسلسل بنجاحه. و عشان الناس دي سواء أبطال أو انتاج او عاملين مالهمش ذنب في اللي حصل ده.

فقررت اعتبار ما حدث سوء تفاهم سخيف.

و استكمال اخراج الحلقات المتبقية لكي لا أؤذي أطراف ليس لها دخل في الموقف العجيب.

شكرًا لمن اهتم بالأمر و آسف على الاطالة.

خالد تراجع عن تصريحاته سريعا، وقال: تعديل على الپوست السابق: