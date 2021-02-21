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محافظات

محافظ قنا يكرم أوائل الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:56 م
محافظ قنا يكرم أوائل
محافظ قنا يكرم أوائل الدورات التدريبية
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يوسف رجب

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أوائل الدورات التدريبية الذين مثلوا المحافظة فى البرامج والدورات التدريبية التى نظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال النصف الأول من العام التدريبي ٢٠٢٠/٢٠٢١، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

أوضح محافظ قنا، أنه تم تكريم 13 موظفاً من العاملين بالديوان العام للمحافظة و الوحدات المحلية للمدن والذين حصلوا على المراكز الأولى في الدورات التدريبية التي شاركوا بها في الفترة من شهر سبتمبر وحتى منتصف يناير الماضي.

و أكد محافظ قنا، أن هذا التكريم جاء لتشجيع العاملين وتعزيز روح الانتماء للعمل والتأكيد على أن الالتزام والجدية في العمل هو الأساس للتنمية الحقيقية، كما أن المكرمين كانوا خير سفراء لمحافظة بأدائهم المتميز ونتائجهم المشرفة.

ووجه الداودى، بضرورة نقل الخبرات والمعارف من الحاصلين على البرامج لأقرانهم في العمل لتوسيع نطاق الفائدة من التدريب وحث العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة أن يحذوا حذوهم والبحث عن التطوير والتميز الإداري الدائم بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وهو الهدف الأسمى من رفع كفاءة جهاز الدولة الإداري.

وأعرب المكرمون، عن امتنانهم لاستقبال المحافظ لهم وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير مؤكدين على جاهزيتهم للبدء فورًا في تطوير وتحسين منظومة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


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محافظ قنا يكرم أوائل الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة
محافظ قنا يكرم أوائل الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة
محافظ قنا يكرم أوائل الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة
محافظ قنا يكرم أوائل الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة
محافظ قنا يكرم أوائل الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة
محافظ قنا يكرم أوائل الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة
محافظ قنا يكرم أوائل الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة
محافظ قنا يكرم أوائل الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة
محافظ قنا يكرم أوائل الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة
محافظ قنا يكرم أوائل الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة
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