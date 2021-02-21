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تعليم

عميد طب طنطا: الطلاب العباقرة نموذج مشرف .. وتكريمهم مستحق

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:50 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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احمد علي
أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب والمشرف العام على المستشفيات الجامعية ، أن فريق الطلاب العباقرة الذين حصدوا كاس العباقرة للجامعة كان من بينهم 4 طلاب من كلية الطب، موضحًا أن الكلية تفتخر بهم لانهم نموذج مشرف وتكريمهم مستحق بعد فوز الجامعة بالكاس للمرة الثانية على التوالي.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس كلية الطب ، اليوم الأحد، حيث قدم الدكتور أحمد غنيم ، خلال انعقاد المجلس التهنئة للطلاب، مطالبًا إياهم بالاستمرار فى التفوق والتميز ، ومؤكدًا على حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى على تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين ورعايتهم في كافة المجالات.

شمل التكريم من طلاب كلية الطب كل من ‏أسامة أنور مصطفى البديوي ، إسراء محمد عبدالغني، ‏نجوى السيد راضي، أحمد جمال عبدالفتاح العباسي.

كما شمل التكريم أحمد خالد حجازي ، أمين  اتحاد طلاب الجامعة، واسلام ابراهيم عطا، امين اتحاد طلاب كلية الطب، 
وعمر طارق أمين، الطالب المثالي على مستوى كليات الجامعة، ونادين محمد زناتي، الطالبة المثالية على مستوى كلية الطب.
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