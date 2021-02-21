عميد طب طنطا: الطلاب العباقرة نموذج مشرف .. وتكريمهم مستحق

أكد الدكتور أحمد غنيم ، عميد كلية الطب والمشرف العام على المستشفيات الجامعية ، أن فريق الطلاب العباقرة الذين حصدوا كاس العباقرة للجامعة كان من بينهم 4 طلاب من كلية الطب، موضحًا أن الكلية تفتخر بهم لانهم نموذج مشرف وتكريمهم مستحق بعد فوز الجامعة بالكاس للمرة الثانية على التوالي.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس كلية الطب ، اليوم الأحد، حيث قدم الدكتور أحمد غنيم ، خلال انعقاد المجلس التهنئة للطلاب، مطالبًا إياهم بالاستمرار فى التفوق والتميز ، ومؤكدًا على حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى على تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين ورعايتهم في كافة المجالات.





شمل التكريم من طلاب كلية الطب كل من ‏أسامة أنور مصطفى البديوي ، إسراء محمد عبدالغني، ‏نجوى السيد راضي، أحمد جمال عبدالفتاح العباسي.





كما شمل التكريم أحمد خالد حجازي ، أمين اتحاد طلاب الجامعة، واسلام ابراهيم عطا، امين اتحاد طلاب كلية الطب،