ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 19 على قناة مدرستنا التعليمية

وكانت قد تمت إتاحة 3 قنوات فضائية تعليمية عبر النايل سات ومتاحة أيضا على موقع الوزارة على الإنترنت، وهي: قناة مدرستنا التي تستهدف دروسا تعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وقناة "مدرستنا 2" لمرحلة التعليم الثانوي العام، وقناة تعليمية لمرحلة التعليم الثانوي الفني، بالإضافة إلى مراجعات الثانوية العامة.





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وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنها تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة إلى إنجاز مشروع الهوية الرقمية للطلاب، وإصدار الكارت الذكي إلى جانب إنجاز مشروع الإنترنت التعليمي الآمن، والتوسع في توزيع الأجهزة مثل "التابلت والمحمول واللاب توب" لجميع طلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

‏كما تخطط وزارة التربية والتعليم إلى إنجاز مشروع ربط المدارس الإعدادية ومن كانت الفصول، وكذلك مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة.



