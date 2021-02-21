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اللي في عشة هو الغني .. مصطفى بكري: تطوير الريف المصري حلم تحول إلى حقيقة

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:17 م
النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري
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فرح علاء الخولي
تحدث النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن مشروع تطوير الريف المصري واثر مبادرة حياة كريمة على المواطنين وذلك من خلال زيارته لاحدى القرى في فرشوط بقنا، مضيفا: "انا كنت رايح اشوف واتاكد الكلام اللي بيتقال عن تطوير القرية المصرية"، لافتا ان هذه القرية كانت عبارة عن تراب فقط من 9 سنوات، واللي كان ساكن في عشة هو الغني في القرية والأن الحلم تحول إلى حقيقة".

وتابع  بكري، خلال لقاءه في برنامج "بنت البلد"، المذاع على قناة "المحور"، أن وضع القرية حاليا مختلف تماما وتحولت "العشش" الي بيوت غاية في الجمال مكونة من 3 غرف وبها خدمات وصرف صحي، وخلال حواره مع احدى السيدات بالقرية قامت بالدعاء للرئيس السيسي.

واوضح ان رجل الشارع المصري الحقيقي لا ينكر التطور الذي يحدث في الدولة، ولا يلتفت الي ما يردد من شائعات من لجان الكترونية موجهة تهدف لهدم الدولة


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