العراق.. الحكومة توضح موقف اللاجئين من عمليات التطعيم ضد كورونا

قالت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إن عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستشمل النازحين واللاجئين في جميع أنحاء البلاد.





ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزيرة الهجرة العراقية، ايفان جابروا قولها إن "عملية التطعيم باللقاح سوف تشمل النازحين واللاجئين الموجودين داخل مخيمات النزوح في مختلف المحافظات".





وأشار بيان الوزارة إلى أنه من المنتظر أن يصل اللقاح إلى البلاد نهاية الشهر الحالي.





وأوضح البيان أن التطعيم باللقاح سوف يشمل 500 ألف شخص تقريبا، من المقيمين في مخيمات النزوح.





وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تصل باقي الدفعات الأخرى من اللقاح خلال الفترة المقبلة حتى تشمل عملية التطعيم عدد أكبر.



