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مدفعناش مليم .. نشوى مصطفى: أنا اتعالجت من كورونا وأمي من فيروس سي في مستشفيات الحكومة

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:02 م
الفنانة نشوى مصطفى
الفنانة نشوى مصطفى
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فرح علاء الخولي
علقت الفنانة نشوى مصطفى خلال حلقة اليوم الاحد من برنامجها "بنت البلد"، المذاع على قناة "المحور"، على ما يحدث من تطوير في المنظومة الصحية والاهتمام بصحة المواطن المصري، كاشفة انها كانت احدى المستفيدات من مبادرة الكشف عن فيروس سي،

وقالت: "انا أمى اتعالجت على حساب الدولة من فيروس سي مجانا"، مشيرةالي انهم لم يعرفوا اصابتها بالفيروس الا عندما اجروا الفحص التابع لحملة 100 مليون صحة،  وبالصدفة اكتشفت ان والدتها مصابة بفيروس سي".

واوضحت ان والدتها تلقت العلاج في احدى مستشفى الحميات مثلها مثل اي مواطن بسيط "ووقف في الطوابير وسط الناس"، مشيرة إلى انها خضعت للعلاج بنفسها في المستشفيات العامة حين اصابتها بفيروس كورونا،وتابعت: "المستشفيات الخاصة رفضوني".

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