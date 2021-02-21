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اقتصاد

بتكلفة 94 مليون جنيه .. الانتهاء من تنفيذ 696 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:30 م
صدى البلد
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آية الجارحي
كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الانتهاء من تنفيذ 696 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة، بتكلفة 94 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ  الهدف الحادي عشر من اهداف التنمية المستدامة وهو " جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".

وأضاف تقرير وزارة التخطيط، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 59 مشروعًا في برنامج الأمن والمرور والإطفاء بتكلفة 83.6 مليون، و25 مشروعًا في برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بتكلفة 20.7 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء 4 وحدات إطفاء، وتوريد 4 سيارات إطفاء، وإنشاء وحدتين للمرور، علاوةً على تجهيز مجمع خدمات ساحل سليم والمركز التكنولوجي بالفتح، وذلك خلال عام 19/2020. 

وفيما يخص الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: " اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته"، تم الانتهاء من 5 مشروعات لتحسين البيئة، بتكلفة 243.6 مليون جنيه، نتج عنها توريد 74 معدة نظافة متنوعة (قلابات، سيارات كسح، لوادر ..) في العام المالي 19/2020.
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