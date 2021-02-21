الرياض تتصدر قائمة المدن الأكثر تعافيا من «كورونا» خلال 24 ساعة بالسعودية

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت 112 حالة تعاف؛ تلتها «الهفوف وجدة» بـ19 حالة لكل منهما، ثم الدمام 18، والخرج 12، والقطيف 9 حالات.





ووفقا لصحيفة عاجل فقد سجلت ضرما أيضًا 9 حالات تعاف، ثم الجبيل 8 حالات، تلتها كل من «مكة المكرمة والظهران وبقيق» بـ7 حالات، ثم «رفائع الجمش والعقيق» 6 حالات، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.





وجاءت في المرتبة التالية، كل من «حائل والمدينة المنورة والخبر ووادي الدواسر» بـ5 حالات، ثم كل من «تبوك والدلم والزلفى والمبرز» بواقع 4 حالات لكل منها، تلتها «بريدة والمجمعة والخرمة والبجادية ويدمة» بـ3 حالات تعاف لكل منهما، ثم كل من «الرويضة وسكاكا وعرعر والطائف وخميس مشيط وعفيف والدوادمي وعنيزة ومليجة والغاط وثادق وجوطة بني تميم والقفنذة وليلى وشقراء والنعيرية» بواقع حالتي تعافٍ في كل منها.



