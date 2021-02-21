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توك شو

هل يفشل الرجل في أن يكون صديقا لزوجته .. اعرف الإجابات

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:03 م
الصداقة بين الزوجين
الصداقة بين الزوجين
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ياسمين القصاص
قال حسن فودة، مقدم نشرات الأخبار الاقتصادية، إنه يؤمن بالصداقة بين الرجل وزوجته وحتى إنه بالفعل يطبق علاقة الصداقة بينه وبين زوجته، منوها إلى أن العلاقة الزوجية تكون أكثر تعقدا من علاقة الاخوة او الابوة او علاقة الصداقة الطبيعية، فعلاقة الصداقة بين الزوجين تستلزم مجموعة من التنازلات، الحكمة، تقدير الامور والمواقف من كلا الطرفين، موضحا أن تقدير الامور تستند اكثر على جانب الرجل، وذلك لعدم قدرة المرأة على تحمل المسئوليات ومصاعب الحياة.

ومن جانبه أضاف محمد القوصي، أحد ضيوف صالون الرجال فى برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، أن من انجب الرجل وتولى تربيته من صغره هى السيدة، فبالتالى الرجل والسيدة نتاج خلية واحدة، فهنا نجاح العلاقة تعتمد على الطرفين وليس طرف واحد.

وأشار "القوصى"، إلى أنه يؤمن بعلاقة الصداقة بينه وبين زوجته، ويجب ألا يكون هدف الزواج هو خدمة الزوجة لزوجها فقط، مضيفا أن يجب على كلا من الطرفين المساعدة في أعمال المنزل، معقبا " انا بطبخ اكتر من مراتي ومش علشان بريحها لا علشان انا بطبخ احسن منها، المفروض ناخد الامور ببساطة اكتر"، مكملا أن عند دخول الطرفين إلى الزواج كشراكة وبهدف نجاح تلك العلاقة، حينها سوف تنجح علاقة الزواج والحياة بين الطرفين.

وأكد محمود الضبع أحد ضيوف صالون الرجال، أنه ضد علاقة الصداقة بين الزوجين، معقبا "مينفعش الزوجة تعرف كل حاجة زوجها يفعلها في يومه، وذلك لان تقبلها لبعض الامور بيكون بطريقة عكسية، الكثير من الفتيات ليس لديهم عقل كافى والرجال اعقل من الستات".

وأوضح الضبع، "يوجد بعض الازواج يبوح لزوجته كلام على وجه السرية ومن ثم زوجته  تخبر صديقاتها بهذا السر على سبيل التكبر والفخر".
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