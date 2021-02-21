أخبار التكنولوجيا.. مشكلة خطيرة تواجه مستخدمي آيفون 12.. وتخفيض كبير على سعر هاتف سامسونج Galaxy Note 20 5G

تكون حساباتك عبر الإنترنت أكثر أمانا، عند اعتمادك على أكثر من كلمة مرور لحمايتها،وهنا يأتي دور تطبيقات المصادقة الثنائية (2FA)، والتي يمكنك استخدامها لإنشاء طبقة إضافية من الأمان لحساباتك من خلال رموز يتم إنشائها لمرة واحدة (OTP)، إلى جانب بيانات تسجيل دخول العادية، مما يعزز حماية حسابك ويمنع المتسللين من اختراقها.



