أخبار التكنولوجيا.. مشكلة خطيرة تواجه مستخدمي آيفون 12.. وتخفيض كبير على سعر هاتف سامسونج Galaxy Note 20 5G

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
حققت سلسلة هواتف آيفون iPhone 12، مبيعات خيالية لشركة آبل Apple، على الرغم من أنها أول مجموعة تقدمها الشركة الأمريكية بدون شاحن مرفق بالصندوق والذي لم يقلل من سعرها الباهظ، إلا أنها شهدت إقبالا كبيرا لشرائها من عشاق تشكيلة الهواتف الرائدة، ولكنها أيضًا تثير عددا كبيرا من المشكلات الخطيرة من إطلاقها في أكتوبر الماضي.
كشفت شركة "فيسبوك" في شهر نوفمبر الماضي، عن خطتها لإدخال خاصية المسح الذاتي للرسائل بتطبيق التراسل "واتساب"، والتي ستتيح لمستخدميه توفير طبقة أمان إضافية لدردشاتهم عند تمكين الميزة ستختفي الرسائل تلقائيا بعد مدة محددة، على غرار الرسائل ذاتية التدمير ببعض التطبيقات.
يبذل مستخدمو هواتف آيفون الذكية الأشهر على الإطلاق قصاري جهدهم لشراء أحد إصداراتها المميزة خاصةً صاحبة الشاشات الكبيرة، للتمتع بتجربة مشاهدة قوية مصحوبة بالتصميم المبهر والأداء السلس، ولكن المشكلة الأبرز التى تواجههم هي ارتفاع أسعار منتجات أبل، ولكن بفضل هذا العرض يتيح إمكانية اقتناء نسخة iPhone 7 plus بنصف سعره تقريبًا.
تغزو هجمات قراصنة الإنترنت جميع شركات التقنية العملاقة، منهم من يستطيع إخفاء نشاطه الضار بنجاح والتحكم عن بعد في بعض تطبيقاتها أو اختراق النظام الأساسي للشبكة التي تستخدمها تلك الشركات، وذلك إما لإلحاق الضرر بنظامها الأساسي وإصابتها ببرامج ضارة، أو التجسس على مستخدميها، ولكن قد يكون الهدف الرئيسي وراء أغلب الهجمات هو الاستيلاء على الأموال بطريقة غير مشروعة.
كشفت شركة أبل العالمية عن أربعة إصدارات مميزة من هواتف آيفون الذكية في شهر أكتوبر الماضي، وبالرغم من أن هذه السلسلة حققت نجاحا كبيرا غير متوقع، إلا أن الكثير من المستخدمين ما زالوا يرغبون في شراء هاتف آيفون 11 برو، حيث يتميز هاتف آيفون 11 برو بمواصفات وسعر يبحث عنه كثيرون.
تكون حساباتك عبر الإنترنت أكثر أمانا، عند اعتمادك على أكثر من كلمة مرور لحمايتها،وهنا يأتي دور تطبيقات المصادقة الثنائية (2FA)، والتي يمكنك استخدامها لإنشاء طبقة إضافية من الأمان لحساباتك من خلال رموز يتم إنشائها لمرة واحدة (OTP)، إلى جانب بيانات تسجيل دخول العادية، مما يعزز حماية حسابك ويمنع المتسللين من اختراقها.
كشفت شركة سامسونج Samsung، خلال العام الماضي، عن هاتفها الرائد Galaxy Note 20 5G، والذي يأتي بمكونات أقل مقارنة بالطراز الأكبر في السلسلة Note20 Ultra، ولكن بمواصفات قوية مع دعما لميزة القلم الألكتروني، إلى جانب تقنية الجيل الخامس 5G.
بالرغم من ضجة الخصوصية المثارة حوله، لا يزال عدد كبير من الأشخاص حول العالم يستخدمون تطبيق التراسل الفوري الأمريكي واتساب WhatsApp، ويرغب العديد من المشتركين بالخدمة في تشغيل حسابين مختلفين على هاتف واحد، ولكن لا يمكنهم فعل ذلك.
تستعد شركة ريلمي لإطلاق أول هواتفها الرائدة في العام الجاري، حيث أكدت الشركة الصينية اليوم أنها ستكشف رسميا عن هاتف Realme GT 5G، في 4 مارس المقبل.