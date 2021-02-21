شاهد الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم بدمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، مراسم الاحتفال بيوم الشهيد و المحارب القديم الذى تحتفل به مصر فى التاسع من مارس من كل عام تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب الجيش المصري ، حيث جاء الاحتفال بحضور اللواء حسام بدرة نائب مدير أمن دمياط و العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.





وفى مستهل الكلمة التى القتها، قدمت "المحافظ" التحية لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم وجادو بدمائهم الذكية لحماية الوطن، كما أعربت عن سعادتها لمشاركتها فى هذه الاحتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، من أبناء محافظة دمياط، تقديرًا للدور الذى قدموه والعمل على تخليد ذكراهم العطرة، موجهة التحية للواء أركان حرب باسم عزت علام و مدير أمن دمياط و المستشار العسكرى للمحافظة على دورهم الكبير في رعاية أسر الشهداء والمصابين.





وفى سياق متصل.. أكدت "محافظ دمياط" حرص كافة أجهزة الدولة على تقديم الدعم النفسى والمعنوى لهؤلاء الابطال ورعاية أسرهم وذويهم، كما بعثت برسالة تقدير واعزاز لرجال القوات المسلحة والشرطة مؤكدة انهم أبطال مصر ونماذجها المضيئة الذين كانوا ولا زالو يقدمون أروع الأمثلة فى التضحية والوفاء لصد كافة أشكال العنف و دحر قوى الظلام والارهاب ، داعية الله أن يديم على مصرنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار والرفعة والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





ومن جانبه دعا اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب الحضور للوقوف دقيقه حداد على أرواح شهداء الوطن، كما نقل خلال كلمته تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى و تحيات الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة ، كما أعرب عن سعادته بتواجده فى محافظة دمياط مؤكدًا أن الجمعية لاتدخر جهدًا فى توفير كافة سبل الدعم لأسر الشهداء والمصابين تقديرًاوعرفانًا بدورهم، منوهًا إلى أن هذا التكريم يأتى ترسيخًا للقيم السامية التى تقوم عليها القوات المسلحة، و تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض فى بداية حرب الاستنزاف، وفى سياق متصل، توجه مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بالشكر الجزيل إلى الدكتورة منال عوض ومدير أمن دمياط على ما يقدمونه من دعم لرعاية أسر الشهداء والمصابين.





هذا وقد القى الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف كلمة حول منزلة الشهيد ومكانته عند المولى عز وجل، حيث قال الله فى كتابه الكريم، "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة والشرطة قدموا بطولات عظيمة على مر العصور فهم خير أجناد الأرض..





وفى ختام الاحتفال تبادلت المحافظ ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب الدروع التذكارية بهذه المناسبة، كما قاما بتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء المحافظة.





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