إغلاق 3 منشآت تجارية وإعدام مواد غذائية فاسدة بالإسكندرية

، برئاسة اللوا أشرف بهجت رئيس حى المنتزة ثان، حملة مكبرة بنطاق الحي، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق، بنطاق أحياء الثغر. قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية ، اليوم الأحد





وتوجهت الحملة إلى شارع ملك حفنى بحرى، وشارع وهران، وذلك للتفتيش على المحال التجارية، والكافيهات، حيث أسفرت الحمله على إغلاق وتشميع ٣ من المنشآت، لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، وتحصيل غرامات فورية من المواطنين لعدم ارتداء الكمامات، وتم إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة وغير صالح للإستخدام الآدمى، والتحفظ على عينات من بعض المواد الغذائية لتحليلها والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





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كما تم تحرير ١٥ محضر متنوع مابين عدم اتباع إجراءات الحماية المدنية، وعدم وجود حاوية لجمع النفايات، وعدم اتباع الاشتراطات الصحية، وعدم حيازة شهادات صحية.





وخلال الحملة، تم التحفظ على كمية من المضبوطات، وإزالة ٤ تند حديدية، وإزالة رصيف خرسانى، وكشك متعدى على حرم الرصيف العام، وإزالة كافة الكتل الخرسانية التى تعوق حركة المارة، فضلا عن رفع كافة الاشغالات والمخلفات التى تشغل حرم الطريق العام





وعلى صعيد آخر، شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، والكافيهات، بضرورى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، من حيث الإلتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.



