ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام حسن يطالب لاعبي الاتحاد السكندري بالفوز على أسوان مساء اليوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:46 م
حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري
Advertisements
حسام الحارتي
حرص حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على التحدث إلى لاعبي الفريق قبل مواجهة أسوان في اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من بطولة الدوري.

وطالب حسام حسن، لاعبي الفريق، بالتركيز الجيد في المباراة، وتحقيق عامل إيجابي من أجل الحصول على ثلاثة نقاط، والارتقاء بجدول ترتيب الدوري.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري 22 لاعبا وهم "محمد صبحي، صبحي سليمان، نانا، محمود رزق، مروان النجار، السيد سالم، فوزي الحناوي، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، كريم الديب، إيمانويل أكوي، أحمد راشد، محمد الصباحي، عبد الغني محمد، رزاق سيسيه، روماريو، عبد السميع، هشام صلاح، خالد قمر، عمار حمدي، خالد الغندور، وأحمد حجي".

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق، تدريباته النهائية استعدادا لمواجهة أسوان غدا" الأحد"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري الممتاز باستاد الإسكندرية.

وحرص حسام حسن على تصحيح مسار الأخطاء لدى لاعبي الفريق وتفادي كافة الأخطاء لتحقيق الفوز والارتقاء بجدول ترتيب الدوري المصري من  أجل إسعاد جماهير الثغر.

ومن جهة أخرى حرص محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على مؤازرة اللاعبين قبل مواجهة أسوان من أجل تحقيق الفوز.

وشدد "مصيلحي" على أهمية المواجهات القادمة أمام أندية أسوان ووادى دجلة وإنبى، وضرورة بذل كل الجهد من أجل تحقيق الفوز في هذه المباريات ، ليتمكن الفريق من التواجد بموقع يليق به بجدول المسابقة مع نهاية الدور الأول لبطولة الدورى العام، وتعهد الجميع على تقديم أداء قوى يليق بسمعة وتاريخ زعيم الثغر خلال المواجهات القادمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم بالممتاز .. المقاصة يلاقي إنبي .. وديربي "إسكندراني" بين الاتحاد وسموحة

حسام حسن يختار 22 لاعبا لمواجهة الأهلي

مصيلحي يحفز لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة المصري

على قدم وساق .. الاتحاد السكندري يواصل التدريبات لحرمان الزمالك من القمة

الاتحاد السكندري يخضع لمسحة طبية قبل مواجهة سيراميكا.. وعودة رباعي الفريق

مشددا على أهمية المواجهات القادمة.. مصيلحي يجتمع بلاعبي الاتحاد السكندري والجهاز الفني

ترشيحاتنا

هل ينجو منها صلاح.. مذبحة مرتقبة لنجوم ليفربول

فاكر كنت بقولك إيه .. مصطفى بكري يكشف موقفا مهما حدث مع المشير طنطاوي

وقف تامر أمين شهرين وإحالة البلاغات المقدمة ضده للنائب العام

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار على عدة مناطق بالبلاد

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضحتها البطانة وبرأتها المحكمة .. رانيا يوسف تنجو من 3 تهم

تعرف على أفضل 5 سيارات دفع رباعي في السعودية

تعرف على قصة شعار بنتلي وسر أجنحته المتغيرة