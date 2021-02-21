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محافظات

مركز شباب الحرية يتوج بطلا لدوري مراكز الشباب بالإسكندرية.. شاهد

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:00 م
مركز شباب الحرية
مركز شباب الحرية
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أحمد بسيوني
فاز مركز شباب الحرية بدوري مراكز الشباب بالإسكندرية في نسخته الثامنة، بعد تغلبه على مركز شباب أبيس، حيث اقيم الدوري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكرمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بقيادة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، اليوم الأحد، مركز شباب الحرية بعد تتويجه بالبطولة. 

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وأضاف البيان الصادر عن المديرية اليوم، أن فاعلية حفل ختام دوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة، جمعت في المباراة النهائية فريقي مركز شباب ابيس ومركز شباب الحرية.

وأشار إلى أن الحفل الختامي حضره عامر حسين، رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم، والكابتن حسن اسماعيل، رئيس لجنه المسابقات، والكابتن محمد فتحى رئيس لجنه الحكام. 

كما حضر عدد من النواب الإسكندرية وهم النائب احمد المصرى، والنائبة سوسن حسنى حافظ، والنائب خالد شلبى، والنائب سامح السايح، والنائب احمد مهنى، والنائب محمد عبد الفتاح، والنائبه دينا هلال، واللواء عفيفى كامل.
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