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محافظات

بيلفيا يحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في دوري مراكز الشباب ببني سويف

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:06 م
دوري مراكز الشباب
دوري مراكز الشباب
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محمد عبدالحليم
أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بلال حبش نائب المحافظ ، لحضور نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة في نسخته الثامنة على التوالي للموسم الرياضي 2020/2021 والذي جمع فريقي مركزي شباب بليفيا وسدمنت الجبل، على ملعب مركز شباب المدينة شرق النيل، وانتهت المباراة بفوز مركز شباب بليفيا بهدف مقابل لا شيء تصدر بها الدوري وفاز بالبطولة . 

وشهد النهائي حضور كل من  مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس النواب:الدكتور على بدر،اللواء سامي توفيق، محمد رجب، ومحمد حسان، ورحاب صلاح مدير إدارة الشباب بالمديرية والقائمين والمشرفين على تنظيم البطولة.

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وبعد انتهاء المباراة سًلم نائب المحافظ الميداليات الذهبية  لفريق مركز شباب بليفيا  علاوة على شيك بمبلغ 100 ألف جنيه مكأفاة المركز الأول، في حين حصل مركز شباب سدمنت  على المركز الثاني ومبلغ 75 ألف جنيه، وفيما جاء فريق مركز شباب قاي في المركز الثالث وحصل على مكافأة 50 ألف جنيها بعد تغلبه على مركز شباب سمسطا والذي حصل على مكافأة 25 ألف جنيه لصعوده للمربع الذهبي.

من جهته أوضح مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة أن المسابقة أقيمت تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وجوائزها مقدمة من وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الأول والثاني بتأهلهما للمباراة النهائية سوف يشاركان في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية والتي ستحدد الوزارة موعدها خلال الفترة القادمة.
بيلفيا يحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في دوري مراكز الشباب ببني سويف
بيلفيا يحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في دوري مراكز الشباب ببني سويف
بيلفيا يحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في دوري مراكز الشباب ببني سويف
بيلفيا يحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في دوري مراكز الشباب ببني سويف
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