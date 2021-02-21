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محافظات

محافظ بني سويف يناقش مع مسئولي الطرق الموقف التنفيذي لأعمال ترميم وإصلاح شوارع المدينة

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:39 م
شوارع بني سويف
شوارع بني سويف
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محمد عبدالحليم
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى قطاع  الطرق والنقل الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها بشأن ترميم الحفر والقواطع "أولا بأول" بعدد من الشوارع والأماكن بمدينة بني سويف وذلك بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بمشروع التحول الرقمي بجانب عمل مسح ميداني للحفر والقواطع بالشوارع الرئيسية، وذلك ضمن خطة المحافظة لتأهيل ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية بالمدينة، وتحقيق السيولة المرورية وتسيير حركة سير السيارات والمشاة.

وأشار المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل إلى تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بعمل حصر يتضمن كافة الشوارع والمناطق التي يوجد بها حفر أو قواطع  وطرنشات وسرعة ترميمها وإصلاحها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة من شركات المرافق من المياه والصرف والكهرباء والغاز والاتصالات، وبما لا يتعارض مع أية أعمال حفر خاصة بتأهيل البنية التحتية ضمن خطوات تنفيذ مشروع التحول الرقمي  بالمحافظة. 

وأضاف مدير عام الطرق أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن، فقد تم العمل في العديد من المواقع بالشوارع داخل المدينة العاصمة والطرق المؤدية إليها ،حيث تم ترميم حفر وقواطع  وأجزاء متهالكة بشوارع : أحمد عرابي ناحية مستشفي الزهراء، وقطوع عرضية  أمام:نادي المعلمين والكهرباء ،وشارع حاتم رشدي، وعبد السلام عارف وناحية الروضة ،و أمام مدرسة سان مارك ونقابة الزراعيين وفرع هيئة الأبنية  التعليمية .

إقراايضا : 

كما تم العمل في شوارع :صفية زغلول"ترميم قطع طولي"بجوار مديرية الطرق والنقل،وقطع بكامل عرض الطريق في النصف الأول من شارع المزارع بحي مقبل،وأمام بنك ناصر الاجتماعي ،وبجوار المحكمة القديمة من الخلف،وخلف عمر أفندي، 23 يوليو ،مدخل بني عطيه ناحية قصر الثقافة،وتقاطع الروضة مع أحمد عرابي،وخلف النادي الرياضي وشارع عبد المنعم حافظ،وقطع طولي بشارع الروضة ناحية الكورنيش وخلف المستشفي النفسية والرياضي.

وشملت الأعمال أيضا، أمام الوحدة المحلية وشركة الأدوية والبنك الأهلي وشارع سانت تريز،ميدان المديرية،جزء طولي ناحية شارع عمر أفندي و23 يوليو،وشارع حافظ بجوار المحكمة القديمة عند المنطقة الأزهرية بعد بنك ناصر وطريق رياض باشا،فيما سيتم ترميم بعض القطوع والحفر في عدد من الأماكن  بمجرد الانتهاء من الأعمال التي تقوم بها بعض الشركات والجهات ضمن مشروعات جارى تنفيذها بتلك الأماكن. 
محافظ بني سويف يناقش مع مسئولي الطرق الموقف التنفيذي لأعمال ترميم وإصلاح شوارع المدينة
محافظ بني سويف يناقش مع مسئولي الطرق الموقف التنفيذي لأعمال ترميم وإصلاح شوارع المدينة
محافظ بني سويف يناقش مع مسئولي الطرق الموقف التنفيذي لأعمال ترميم وإصلاح شوارع المدينة
محافظ بني سويف يناقش مع مسئولي الطرق الموقف التنفيذي لأعمال ترميم وإصلاح شوارع المدينة
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