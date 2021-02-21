ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

«تحيا مصر» يخصص رقم حساب لتلقي التبرعات الموجهة للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:20 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم فتح باب التبرع؛ للمساهمة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، استجابةً لرغبة ومطالبات عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، ويتم تنفيذ ذلك ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة". 

وتم فتح حساب يحمل رقم (4001048009)، باسم صندوق "تحيا مصر" –  تطوير 1500 قرية؛ لتلقي التبرعات الموجهة لهذا المشروع القومي الكبير.    
    
كان ذلك في إطار الحرص على أهمية مشاركة كل قوى المجتمع في مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تغيير وجه مصر، وتحقيق مستوى معيشي أفضل لأهالينا في القرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضحتها البطانة وبرأتها المحكمة .. رانيا يوسف تنجو من 3 تهم

تعرف على أفضل 5 سيارات دفع رباعي في السعودية

تعرف على قصة شعار بنتلي وسر أجنحته المتغيرة