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برلمان

وكيل القوى العاملة بالنواب: التصديق الإلكتروني يقضي على الفساد والتزوير

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:57 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
ثمنت النائبه سولاف درويش وكيل لجنه القوي العامله بمجلس النواب، التوجيهات الرئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في "مصر الرقمية"، مُشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"، وتقديم خدماتها بشكل مميكن يضمن التيسير على المواطنين من أجل تلبية احتياجاتهم بدون أي أعباء إضافية. 

أوضحت درويش، فى بيان لها، أن التصديق الإلكتروني سيكون أحد الأسباب للحوكمة الرقمية والقضاء على الفساد الذي كان يعطل العمل داخل المصالح الحكومية، لافتة إلى أن دعم الرئيس السيسي لمبادرة  "مصر الرقمية" سيكون حافز قوي لسرعة البدء في التنفيذ وانجاز المشروعات التي تعتمد على انترنت والذكاء الاصطناعي، مما يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين.

أكدت وكيل لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، أن التصديق الإلكترونى تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكترونى، والتطبيقات الرقمية الحكومية، كما أنه يُساهم فى حماية المعاملات الحكومية من أى عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات، خاصة وأنه يعتمد على أنظمة التشفير الهجين عالية السرية، ولا يتقيد بحجم المعلومات التى تحتويها الوثيقة حيث يُمكن التوقيع إلكترونيًا على أى رسائل أو ملفات سواءً كانت ملفات صوت أوصورة أو فيديو أو مكاتبات.
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