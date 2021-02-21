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منوعات

التفاصيل الكاملة حول الاعتداء على سعودية بالضرب في حفر الباطن

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:33 م
صدى البلد
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أحمد شريف

في مشهد أثار الرأي العام السعودي، هاجم شبان سعوديون فتاة كانت تسير هي وأصدقاؤها الخمس بأحد شوارع  محافظة حفر الباطن، بدون أسباب ليصدر النائب العام على أثره أمر بالقبض على مرتكبي الواقعة المشينة.


وبحسب ما نشرته قناة العربية، أظهرت لقطات مصورة عبر كاميرات المراقبة خمس فتيات كانوا يسيرون في الشارع  بشكل طبيعي  قبل أن يتجه نحوهن ثلاث شباب ويبدأ اثنين منهما بالهجوم على أحد تلك الفتيات الخمس.


وبعد تداول هذا المقطع العنيف، ناشد رواد التواصل الإجتماعي بالسعودية بالقبض على مرتكبي الحادث، ومعاقبتهم وفقا لأحكام القانون.


وفي هذه الأثناء تفاعل النائب العام السعودي مع هذه الواقعة، وأمر بالقبض على المعتدين على الفتاة السعودية، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم واستدعاء أطراف القضية لتوثيق شهادتهم في الواقعة.


وكشف مصدر مسؤول بالنيابة السعودية أن الأجهزة الأمنية لن تدخر جهدا في ضبط وملاحقة أصحاب الواقعة العابثين بالنظام العام والمعادن على حريات  وحقوق الآخرين ومعاقبتهم بكل حزم وفقا للقانون، لافتا إلى أن لن يتهاون المسؤولين مع مرتكبي الواقعة وتطبيق بحقهم  أقصى عقوبة مشددة.


وبعد ساعات من بيان النائب العام، ألقت أجهزة القبض على مرتكبي الواقعة، بعد تحديد هويتهم ، وتبين أن أحد المتهمين هو  بالعقد الثاني من عمره ، وأنه نقل إلى النيابة تمهيدا لمحاكمته


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