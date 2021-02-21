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توك شو

استخدمه مؤسس فيس بوك .. تطبيق Clubhouse يصعد بقوة في عالم التواصل

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:43 م
Clubhouse
Clubhouse
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أسامة علي
قال أحمد عباس خبير التواصل الرقمى، تطبيق Clubhouse، بدأ الانتشار بسرعة كبيرة بالرغم من اقتصر على مستخدمي الآيفون فقط.
وتابع عباس خلال مداخلة مع برنامج "اليوم" المذاع عبر "دى ام سى"، أن عدد مستخدمى التطبيق يزداد يوما تلو الأخر، معقبا:" بعض التوقعات تشير إلى أنه سيصبح التطبيق منصة التواصل الإجتماعى الجديدة الأكثر انتشار".

وتابع: مميزات تطبيق Clubhouse أنه يعتمد على التواصل الصوتي فقط،من خلال إنشاء غرفة يستطيع مستخدمي التطبيق الدخول إليه.

وكشفت خبير التواصل الإجتماعى، أن مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ استخدم تطبيق Clubhouse  فى إجراء إجتماع له مع موظفى فيس بوك.

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