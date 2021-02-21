استخدمه مؤسس فيس بوك .. تطبيق Clubhouse يصعد بقوة في عالم التواصل

قال أحمد عباس خبير التواصل الرقمى، تطبيق Clubhouse، بدأ الانتشار بسرعة كبيرة بالرغم من اقتصر على مستخدمي الآيفون فقط.

وتابع عباس خلال مداخلة مع برنامج "اليوم" المذاع عبر "دى ام سى"، أن عدد مستخدمى التطبيق يزداد يوما تلو الأخر، معقبا:" بعض التوقعات تشير إلى أنه سيصبح التطبيق منصة التواصل الإجتماعى الجديدة الأكثر انتشار".



