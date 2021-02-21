أطباء يحذرون من مخاطر فيتامين D على صحة الإنسان

حذرت كل من الدكتورة "ناتاليا أوكلينا"، وزميلتها الدكتورة "لاريسا ألكسييفا"، من المخاطر الصحية التي يمكن أن يواجهها هواة تناول فيتامين D.





وقالت الدكتورة "ناتاليا أوكلينا"، في حديث متلفز نقلته "روسيا اليوم"، إن "فيتامين D ليس مادة مسببة للحساسية، ولكن الشركات المنتجة تستخدم قشرة خارجية مختلفة وإضافات عديدة لتحسين المذاق وغير ذلك؛ ما قد يسبب الحساسية".





وأضافت "أوكلينا"، أنه يجب تناول فيتامين D بالجرعة التي يحددها الطبيب.





وحذرت الدكتورة لاريسا ألكسييفا، من الإفراط فى تناول فيتامين D، لأن زيادة تركيزه في الجسم، يسبب الحكة والصداع والغثيان، مشيرة إلى أن هذا الفيتامين يباع في الصيدليات بجرعات وقائية خاصة، وأن الجرعة الآمنة منه هي 600 وحدة دولية.





وأكدت "ألكسييفا"، أن تناول الفيتامينات دون ضوابط ووصفة طبية أمر غير طبيعي، ولكن في فترة الجائحة، يمكن تناول الفيتامينات، التي تعزز المناعة وتساعد على مقاومة الفيروس مثل فيتامين D، دون الحاجة إلى استشارة الطبيب، مع الالتزام بجرعتها اليومية المحددة.