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أخبار العالم

فاوتشي يحذر: سنرتدي الكمامات حتى 2022

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:06 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
حذر مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، من أن سكان الولايات المتحدة قد يضطرون إلى ارتداء الكمامات الطبية للحماية من فيروس كورونا حتى في 2022.

وقال "فاوتشي"، في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، ردًا على سؤال حول ما إذا سيكون على الأمريكيين ارتداء الكمامات حتى في 2022، "أعتقد أن هذا أمر محتمل".

وأشار "فاوتشي"، إلى أن الأوضاع في الولايات المتحدة ستعود أواخر 2021 إلى حالة طبيعية نسبيا علما بالتطورات التي مرت بها البلاد عام 2020، مبينا أنها ستكون أفضل بكثير من تلك التي تعيشها الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

ونوه مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، بأن عوامل مثل تلقيح معظم سكان البلاد للوقاية من الفيروس، والانخفاض الكبير لمستوى الإصابات في المجتمع، ستؤدي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية العامة بما في ذلك الإلزام بارتداء الكمامات.

وتعد الولايات المتحدة أول دولة في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19" بأكثر من 28 مليون حالة، كما تتقدم على باقي الدول بفارق كبير من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بحوالي 500 ألف متوفي. 
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