ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ليس منا.. ماذا قال خالد الجندي عن فتاوى العدوى في قضية تنظيم الأسرة

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:03 م
ليس منا.. ماذا قال
ليس منا.. ماذا قال خالد الجندي عن فتاوى العدوي في قضية تنظيم
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن من يطلقون عليه شيخ المدعو مصطفى العدوى، يتحدث فى قضية تنظيم الأسرة، التى بها أمرين شرعى ووطنى.

اِقرأ أيضًا..

وأضاف «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أن العدوى يفتى ويروج لأفكار بدون علم كثيرًا ويتبع أسلوب مخالفة الدولة فى قضايا تهم الصالح العام، وذلك بالمخالفة قول سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم: «من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم».

وأوضح أنه فى العام الماضى، صدرت له فتوى بالصلاة  امام المساجد بالمخالفة لقرارات الحكومة فى حماية  الناس من وباء كورونا فى عز شدته، وكانت كل دول العالم أغلقت المساجد بما فيها السعودية، و دلوقتى بيقول لا يوجد شيء اسمه تنظيم الأسرة ويصفها انها مؤامرة على الإسلام".

وفي حلقة سابقة ، نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الحب هو الحالة الوحيدة المطمئنة للبشر، وهو الذى يشعرك بالأمان بخلاف ما يفكر فيه البعض على أساس أنه أمور جنسية منحطة، داعيًا: نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم  بمناسبة الحب الذى نظن أنه عيد متكرر في كل لحظة.. أن نفسًا لم تدر للحب طعمًا كنفس لا تدرى ما معناها".

وتابع:  أنا بالحب قد عرفت طريقى.. وأنا بالحب قد عرفت الله" ، و رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علمنا الحب قبل أن يخترعوا عيد الحب "الفالنتين"، مشيرًا إلى أنه -صلى الله عليه وسلم- إمام المحبين ، وفيه -صلى الله عليه وسلم- نزل قول الله تعالى : « إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ». 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تناكحوا تناسلوا.. أبو عاصي يصحح خطأ شائعا يعرض الكثيرين للهلاك

خالد الجندي ناعيا عبلة الكحلاوي: كانت أمًّا حقيقية للمساكين والمحتاجين

خالد الجندي ورمضان عبد المعز ينعيان عبلة الكحلاوي: فقدنا هرما من أهرام الخير

بعد رحيل عبلة الكحلاوي.. خالد الجندي يوضح سبب تسمية الجمعية بـ الباقيات الصالحات

في العيد الـ 69 للشرطة.. خالد الجندي يهنئ أسر الشهداء: وجدتم من يشفع لكم

خالد الجندي: رسول الله علمنا الحب قبل اختراع الفالنتين .. فيديو

ترشيحاتنا

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

السيسي يوجه ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية

في ذكرى رحيله.. سبب عدم حديث أمير كرارة عن جده شكوكو

وقف تامر أمين شهرين وإحالة البلاغات المقدمة ضده للنائب العام

تفوق على إيران وإسرائيل.. الجيش المصري الأول عربيا والثالث عشر عالميا

هل ينجو منها صلاح.. مذبحة مرتقبة لنجوم ليفربول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر تسبب سيارة محمود شكوكو البانتيللي في أزمات مع العائلة المالكة وإجباره على تطليق عائشة فهمي

طرح جاك JS3 موديل 2021 في الأسواق المصرية .. تفاصيل

في اليوم العالمي للغة الأم .. الأرض تتحدث بـ 7000 لسان .. والأكثر انتشارا ستدهشك