ليس منا.. ماذا قال خالد الجندي عن فتاوى العدوى في قضية تنظيم الأسرة

قال الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن من يطلقون عليه شيخ المدعو مصطفى العدوى، يتحدث فى قضية تنظيم الأسرة، التى بها أمرين شرعى ووطنى.

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وأضاف « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أن العدوى يفتى ويروج لأفكار بدون علم كثيرًا ويتبع أسلوب مخالفة الدولة فى قضايا تهم الصالح العام، وذلك بالمخالفة قول سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم: «من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم».

وأوضح أنه فى العام الماضى، صدرت له فتوى بالصلاة امام المساجد بالمخالفة لقرارات الحكومة فى حماية الناس من وباء كورونا فى عز شدته، وكانت كل دول العالم أغلقت المساجد بما فيها السعودية، و دلوقتى بيقول لا يوجد شيء اسمه تنظيم الأسرة ويصفها انها مؤامرة على الإسلام".



وفي حلقة سابقة ، نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الحب هو الحالة الوحيدة المطمئنة للبشر، وهو الذى يشعرك بالأمان بخلاف ما يفكر فيه البعض على أساس أنه أمور جنسية منحطة، داعيًا: نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم بمناسبة الحب الذى نظن أنه عيد متكرر في كل لحظة.. أن نفسًا لم تدر للحب طعمًا كنفس لا تدرى ما معناها".





وتابع: أنا بالحب قد عرفت طريقى.. وأنا بالحب قد عرفت الله" ، و رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علمنا الحب قبل أن يخترعوا عيد الحب "الفالنتين"، مشيرًا إلى أنه -صلى الله عليه وسلم- إمام المحبين ، وفيه -صلى الله عليه وسلم- نزل قول الله تعالى : « إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».