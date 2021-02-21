إنفلونزا الطيور تضرب موريتانيا.. تفاصيل

أعلنت موريتانيا، نفوق مئات من طيور البجع الأبيض في محمية جاولينج جنوب البلاد، بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس إنفلونزا الطيور، وفقًا لتقرير قناة "العربية".





وأوضح التقرير أنه تم إغلاق "محمية جاولينج" أمام الزوار حرصًا على عدم انتشار الفيروس.





وأكدت وزارة الصحة الموريتانية، أن موقع المحمية معزول تمامًا مما يساعد على عدم تفشي الفيروس القابل للانتقال إلى البشر من الطيور.





ومن جانبه، قال الداف ولد سهل، مدير محمية لجاونيج، إنه تم إيقاف جميع أنشطة صيد الأسماك في المحمية، منوهًا بأن السلطات الإدارية قامت بتشكيل لجان لاتباع الإجراءات، والبدء في عمليات التخلص من الطيور النافقة بشكل آمن، إضافةً إلى حملة تحسيس لفائدة السكان المحليين حفاظا على سلامتهم.





ودعت وزارة الصحة، السكان إلى توخي الحذر، وعدم لمس جثث الطيور البرية والداجنة، وإبلاغ المصالح المعنية في حالة الاشتباه بإصابة الطيور أو نفوقها.



