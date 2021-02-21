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محافظات

بني سويف تتلقى 126 ألفا و157 طلب تصالح على مخالفات بناء

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:57 م
ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة"حتى اليوم بلغ 126ألف و157طلبا على مستوى  المحافظة. 

وأشار المحافظ  إلى أنه أعطي  توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء،حتى 31 مارس المقبل،وذلك ضوء تنفيذ قرارمجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح،والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح"جدية"إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال  السداد خلال مارس القادم،فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي. 
إقراايضا : 
وجدد المحافظ تأكيداته بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين،وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات،مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوي  كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة . 

كما وجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون . 

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