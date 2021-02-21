ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منساه والصغير يقودان أسوان أمام الاتحاد السكندري

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:15 م
لاعبي أسوان
لاعبي أسوان
Advertisements
حسام الحارتي
أعلن علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان عن تشكيل فريقه لمواجهة أسوان في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن مباراة الجولة الثامن والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز باستاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي :-
عمر رضوان، أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمر الحلواني، أحمد خالد، محمد اسامه، أحمد الصغيري، سولمان منساه، عمر الداحي.
ويحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة بينما يتواجد أيضا الاتحاد السكندري في المركز الـ 11  برصيد "15 نقطة 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحلواني والفيل يقودان تشكيل أسوان أمام الإسماعيلي بـ الدوري

قائمة أسوان لمواجهة مصر المقاصة

قائمة أسوان لمواجهة الزمالك في الدوري

تشكيل أسوان لمواجهة الزمالك

الدوري المصري.. أسوان يعلن قائمة مباراة وادى دجلة

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وأسوان فى الدورى الممتاز

ترشيحاتنا

ليبيا.. أول تعليق من أمريكا على محاولة اغتيال باشاغا

هالة زايد أمام صحة النواب: دفعتان جديدتان من لقاح كورونا تصلان مصر اليوم وغدا

الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين

أبرزها خطيئة كلوب.. 3 أسباب وراء انهيار ليفربول في الدوري الإنجليزي

لم يصلوا بعد.. سفيرة مصر بالسنغال تكشف أزمة عنيفة بشأن بعثة الزمالك

بعد تسجيل أول حالة في روسيا.. 8 علامات تدل على الإصابة بـ إنفلونزا الطيور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر تسبب سيارة محمود شكوكو البانتيللي في أزمات مع العائلة المالكة وإجباره على تطليق عائشة فهمي

طرح جاك JS3 موديل 2021 في الأسواق المصرية .. تفاصيل

في اليوم العالمي للغة الأم .. الأرض تتحدث بـ 7000 لسان .. والأكثر انتشارا ستدهشك