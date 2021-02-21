بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها

وتتميز الفنانة نانسي عجرم؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة والازياء الراقية التى تمييزها عن غيرها فهى تعتمد على الملابس البسيطة الراقية.

وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ وتكتفى بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها.

يذكر أن نانسي عجرم، تسلمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



