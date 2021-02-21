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مرأة

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة نانسي عجرم؛ تريند البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية. 

وتتميز الفنانة نانسي عجرم؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة والازياء الراقية التى تمييزها عن غيرها فهى تعتمد على الملابس البسيطة الراقية. 

وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ وتكتفى بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها. 

يذكر أن نانسي عجرم، تسلمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان"
بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها
بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها
بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها
بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها
بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها
بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها
بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها
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