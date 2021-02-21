اتفاق مصري إسرائيلي لربط حقل غاز ليفاثيان بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري

التقى الوزيران المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصرى، والدكتور يوڨال شتاينيتس وزير الطاقة الإسرائيلى اليوم، الأحد، لدعم التعاون المشترك فى مجال الطاقة فى القدس فى 21 فبراير 2021.





وناقش الوزيران سبل دعم التعاون المشترك فى مجال الطاقة مما يساهم فى دعم أمن الطاقة للدولتين، و اتفق الوزيران على العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليفاثيان بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحرى.





وعقب خطوات دعم التعاون فى هذا الشأن من خلال إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، أكد الوزيران دعمهما إنشاء بنية تحتية للطاقة مترابطة وقوية فى منطقة شرق المتوسط؛ بهدف تعظيم موارد واحتياطيات الغاز الطبيعى فى المنطقة.





كما أكد الوزيران أهمية المساهمة فى أهداف منظمة الأمم المتحدة لعام 2030، إضافةً إلى أهداف اتفاقية المناخ العالمى والتى تستهدف خفض الانبعاثات الضارة بحلول عام 2050 علاوة على باقى الأهداف البيئية.





ناقش الوزيران أيضًا عددًا من الفرص المختلفة لاستقلال الطاقة للفلسطينيين من خلال عدة مشروعات مثل تنمية حقل غزة البحرى، وإنشاء محطة للطاقة الكهربائية فى مدينة جنين، وإمداد الغاز الطبيعى للفلسطينيين.





وأوضح الوزيران أن التعاون القوى بين البلدين فى مجال الطاقة يساهم فى دعم أمن الطاقة وتنويع مصادرها، إضافةً إلى تعزيز الحوار الإقليمي الحالي من خلال منتدى غاز شرق المتوسط خاصة فيما يخص تنمية سوق إقليمى للغاز لاكتشاف كل موارد الغاز الكامنة فى المنطقة، ووضع منصة للتعاون الاقليمى وتمهيد الطريق لمركز إقليمي متكامل للتجارة.



