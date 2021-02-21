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فن

مي عمر وهدير عبد الناصر تتصدران تريند رقم 2 على اليوتيوب

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:47 م
مسلسل لؤلؤ
مسلسل لؤلؤ
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آيه عاطف
تصدرت كل من الفنانة مي عمر،  وهدير عبد الناصر، تريند رقم 2 على موقع "اليوتيوب" بعد استضافتهما مع الإعلامية منى الشاذلي، للحديث عن نجاح مسلسل "لؤلؤ".

كشفت الفنانة مي عمر، عن رأيها في نهاية مسلسل "لؤلؤ"، الذي قامت ببطولته وعرض مؤخرا عبر قناة ON، موضحة أنها انزعجت منها، لكنها نهاية واقعية في كل الأحوال.

وأضافت مي عمر خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، عبر قناة cbc، أنها بكت بسبب نهاية المسلسل لأنها كانت تتمنى أن تكون سعيدة، قائلة: "نهاية حقيقية للأسف، بس أنا اتضايقت أوي وعيطت وكان نفسي تبقى نهاية سعيدة، لأنه مينفعش شخصية بنقاء مجدي وتبقى دي نهايته".

وروت "مي" موقفا طريفا جمعها بوالدها بسبب المسلسل، موضحة أنها حتى الحلقة الأخيرة لم تخبرهم أي تفاصيل عن نهاية المسلسل، لذلك في الحلقة التي تم الكشف خلالها عن أن "مجدي" هو من حاول قتل لؤلؤ، رفض والدها ذلك، مضيفة: "بابا قالي لأ شخصية مجدي في علم النفس مينفعش يطلع منه ده يا مي، شخصيته مسالمة وإنسان معطاء مينفعش الشخصية دي تقتل، هو إيه اللي انتوا عاملينه ده، قولتله طب استنى بس طيب واتفرج للنهاية".
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