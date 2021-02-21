هراء علمى.. عميد طب حلوان يكشف حقيقة ضعف لقاح سينوفارم الصينى.. فيديو

قال الدكتور ممدوح مهدي، عميد كلية الطب بجامعة حلوان، إن فتح التسجيل على الموقع الالكتروني للمواطنين لتلقى الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا توجه أكثر من رائع.





وأضاف "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تغطية الغالبية من الشعب المصري خاصة الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، يعطي قدر كبير من الحماية لشريحة كبيرة من الشعب المصري، لافتا إلى أن الشائعات المنتشرة حول لقاح سينوفارم الصيني على انه لقاح غير كفء وضعيف هراء علمي.





وأكد عميد كلية الطب بجامعة حلوان، أنه لم يثبت حتى الآن أن هناك أبحاث علمية تقر بضعف لقاح عن آخر، موضحا أن اللقاحات تعمل بطرق مختلفة لتقوية الجهاز المناعي للمتلقي وتكوين أجساد مضادة داخل الجسد.





وأشار عميد كلية الطب بجامعة حلوان، إلى أن جميع جهات القطاع الصحي تعمل يدا بيد لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في كافة ربوع الوطن.



