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مرأة

كيفية التخلص من الرغبة الشديدة لتناول السكر والحلويات عند اتباع الريجيم

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:16 م
صدى البلد
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رنا عصمت

يعاني الكثيرون خلال تطبيق برامج انقاص الوزن من الرغبة بتناول السكريات والحلويات بشكل شبه دائم، غير قادرين في الوقت نفسه عن منع أنفسهم عن هذه العادة.

وللتخلص من هذه الحالة أو الرغبة ايتم اتباع عدة طرق لخداع الجسم وجعله يتوقف عن طلب السكريات.

1- الشيء الرئيسي عند الإقلاع عن السكر هو شرب الكثير من الماء وعدم الجوع. لأن قلة السوائل في الجسم والجوع يتسببان في زيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر.
2- في النظام الغذائي لفقدان الوزن يجب أن يكون هناك الكثير من الألياف والبروتين. هذه العناصر الغذائية ستجعلك تشعر بالشبع.
3- لا ينبغي بأي حال من الأحوال تناول طعام يحتوي على كربوهيدرات مكررة ومحليات غير طبيعية.

إذا كانت لديك رغبة قوية في تناول شيء حلو، فيمكنك استبدال الشوكولاتة أو الحلويات بالفواكه أو الفواكه المجففة، مثل المشمش المجفف أو الزبيب أو التمر.
وإذا كان من المستحيل مقاومة الحلويات، نوصي بتناول الحلويات بكميات صغيرة

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