ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بأمر القضاء.. لجنة لفض منازعات شركة سياحة

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:18 م
محكمة
محكمة
Advertisements
محمد زهير
ألزمت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، وزير السياحة بتشكيل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 38 لسنة 1977 ، لإحدي شركات السياحة، مهمتها النظر في الشكاوى السياحية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة. 
 
أقامت الدعوى ، شركة سياحة وأكدت أن القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية نص فى المادة 18 منه على تشكيل لجنة لفض المنازعات ، وحدد اختصاصها  بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة اعمالها ، سواء كانت مقدمة من السائحين او من وزارة السياحة ولما كان انشاء هذه اللجنة ومباشرة عملها يستلزم قيام وزير السياحة باصدار قرار تشكيلها، وطالبت الدعوى بطلان كافة قرارات وزير السياحة المتعلقة بتوقيع جزاءات وعقوبات على الشركات السياحية عن مخالفات انشطة هذه الشركات .

وأكدت المحكمة ، أن المادة 31 من قانون تنظيم الشركات السياحية أوجبت على وزير السياحة اصدار القرارات المنفذة لاحكام هذا القانون ، وكلفت المحكمة الجهة الادارية بتقديم ما يفيد اصدارها قرار  بتشكيل لجنة فض المنازعات ، او تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة وقيامها بالمهام المسندة اليها طبقا للقانون ، الا انه فى ضوء تقاعس الجهة الادارية عن تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة على ارض الواقع ومباشرة المهام المسندة اليها مما يعد موقفها السلبى تعطيلا لنص المادة 18من قانون تنظيم الشركات السياحية و المادة 31 التى اوجبت على وزير السياحة اصدار القرارات المنفذة لاحكام هذا القانون .

ويعد ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون ،الأمر الذي يتعين معه القضاء بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها الزام وزير السياحة  باصدار قرار  بتشكيل هذه اللجنة لمباشرة المهام المسندة اليها طبقا لاحكام القانون .

أكدت المحكمة ان قضائها بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه لا يترتب عليه بالتبعية الغاء القرارات  السابق صدورها من وزير السياحة بتوقيع جزاءات على الشركات السياحية عن مخالفة انشطة هذه الشركات ، بحسبان ان تلك القرارت لها ذاتية مستقلة عن القرار المطعون فيه ، وليست اثرا من اثاره  لاسيما وأن وزير السياحة هو السلطة المختصة وفقا لقانون تنظيم الشركات السياحية بتوقيع الجزاءات على الشركات السياحية حال مخالفتها لاحكام القانون المنظم لنشاطها ومن ثم كان يتعين على المدعى اختصام هذه القرارات عقب صدورها خلال المواعيد المقررة لها حال وقوع ضرر عليه وعلى شركته جراء صدورها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

الكويت.. قرار حكومي عاجل بشأن الوافدين الراغبين بالعمل لأول مرة

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. سعر خرافى لفستان درة في أحدث إطلالة لها.. شاهد

توب أسود.. نهى عابدين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها