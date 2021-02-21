بأمر القضاء.. لجنة لفض منازعات شركة سياحة

ألزمت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، وزير السياحة بتشكيل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 38 لسنة 1977 ، لإحدي شركات السياحة، مهمتها النظر في الشكاوى السياحية.





صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة.

أقامت الدعوى ، شركة سياحة وأكدت أن القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية نص فى المادة 18 منه على تشكيل لجنة لفض المنازعات ، وحدد اختصاصها بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة اعمالها ، سواء كانت مقدمة من السائحين او من وزارة السياحة ولما كان انشاء هذه اللجنة ومباشرة عملها يستلزم قيام وزير السياحة باصدار قرار تشكيلها، وطالبت الدعوى بطلان كافة قرارات وزير السياحة المتعلقة بتوقيع جزاءات وعقوبات على الشركات السياحية عن مخالفات انشطة هذه الشركات .





وأكدت المحكمة ، أن المادة 31 من قانون تنظيم الشركات السياحية أوجبت على وزير السياحة اصدار القرارات المنفذة لاحكام هذا القانون ، وكلفت المحكمة الجهة الادارية بتقديم ما يفيد اصدارها قرار بتشكيل لجنة فض المنازعات ، او تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة وقيامها بالمهام المسندة اليها طبقا للقانون ، الا انه فى ضوء تقاعس الجهة الادارية عن تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة على ارض الواقع ومباشرة المهام المسندة اليها مما يعد موقفها السلبى تعطيلا لنص المادة 18من قانون تنظيم الشركات السياحية و المادة 31 التى اوجبت على وزير السياحة اصدار القرارات المنفذة لاحكام هذا القانون .





ويعد ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون ،الأمر الذي يتعين معه القضاء بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها الزام وزير السياحة باصدار قرار بتشكيل هذه اللجنة لمباشرة المهام المسندة اليها طبقا لاحكام القانون .



