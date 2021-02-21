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ترجع لسنة 68.. الديهى يكشف حقيقة تطبيق ضريبة لصالح الإذاعة والتلفزيون

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:18 م
صدى البلد
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أسامة علي
أكد الإعلامى نشأت الديهى، أنه لا يتم فرض ضريبة أو رسم إلا في حال وجود قانون ينص على ذلك، جاء ذلك تعليقا على ما تردد بشأن فرض ضرائب لصالح التلفزيون.

وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر "تن": " اللى عامل الخبر عامله بخبث شديد،عاوز يقلب الناس على التلفزيون، اللي شغال فى ظروف صعبة بسبب الديون".

وأضاف الديهى، أن ما يتم تحصيله يرجع لعام،1968 وفقًا لقانون رقم 77 لسنة 1968، وهو الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتليفزيون  بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات.

و نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتليفزيون.

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