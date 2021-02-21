مانشستر سيتي يفوز على أرسنال بهدف ستيرلينج في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي على نظيره أرسنال بهدف نظيف، في قمة الجولة 25 لبطولة الدوري الإنجليزي.





مانشستر سيتي بدأ المباراة ضاغطًا على أرسنال بشكل كبير، حتى استطاع رحيم ستيرلينج تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية بضربة رأسية رائعة مستغلًا الكرة العرضية التي أرسلها رياض محرز من الجهة اليمنى.





رياض محرز شكل خطورة بشكل كبير على مرمى أرسنال من الجهة اليمنى في الدقائق العشرين الأولى من المباراة، وفشلت كافة المحاولات لإيقاف تلك الخطورة.





وكاد ستيرلنج أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عندما تلقى تمريرة رائعة من كيفن دي بروين، لكنه فشل في تسديد الكرة على مرمى لينو.





استمرت سيطرة مانشستر سيتي وسط تراجع ملحوظ من رفاق محمد النني وصمود دفاعي لهم، حتى جاءت تسديدتهم الوحيدة في النصف الأول من المباراة في الدقيقة 30 عن طريق تيرني، لكن إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي تصدى لها بسهولة، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزينز بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني، كان دي بروين قريبًا من تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 48 بكرة مسقطة، لكن كرته ضلت طريقها للشباك.





جوندوجان تلقى تمريرة رائعة من دي بروين في الدقيقة 56، لكن هولدينج قام بإخراج الكرة خارج الملعب.





ودفع جوارديولا بجابريال خيسوس بدلًا من دي بروين في الدقيقة 62.





وكان محمد النني والذي استبدل في الدقيقة 86، قريبًا من معادلة النتيجة لـ أرسنال بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 72، لكنها مرت بجوار مرمى إيدرسون.





استمرت سيطرة مانشستر سيتي على اللقاء، والذي انتهى بتفوقهم على أرسنال بهدف نظيف.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 59 في المركز الأول، فيما توقف رصيد أرسنال عند 34 نقطة في المركز العاشر.