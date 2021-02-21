حمدى عبد العزيز: 10 مليارات دولار استثمارات قطاع البترول العام الماضي

قال الدكتور حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن استثمارات قطاع البترول العام الماضي بلغت 10 مليار دولار.





وتابع عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" منتدي غاز المتوسط أحد أذرع مصر للتحول الإقليمي".





وأردف:" إستئناف عمل مصنع إسالة دمياط دفعة قوية لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، كما أنه يعطي إشارة إلى أن مصر تحترم كافة تعهداتها".





وأضاف:" مصر حريصة علي إستمرار وتقوية العلاقات المتميزة مع الشركات العاملة علي اراضيها".



