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رياضة

نجم بيراميدز: سعداء بالتأهل لدور المجموعات ونواجه سوء توفيق بالدوري المصري

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:41 م
أحمد توفيق
أحمد توفيق
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حسن العمدة
أعرب أحمد توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز على فريق راسينج كلوب بطل كوت ديفوار، بهدفين دون مقابل، والتأهل لدور المجموعات.

قال توفيق:" دخلنا المباراة وهدفنا الفوز وتأكيد التأهل والتعليمات من المدير الفني كانت بضرورة استكمال الانتصارات وتأكيد الفوز على بطل كوت ديفوار مرة أخرى".

تابع قائلا: "أنهينا الشوط الأول بشكل جيد في أبيدجان ونجحنا في تكرار الفوز اليوم، وجميع اللاعبين قدموا مباراة جيدة، ونسعى لمواصلة الانتصارات والمضي قدما في البطولة حتى التتويج بلقبها في النهاية بعدما كنا قريبين من اللقب في النسخة الماضية".

وعن تراجع الفريق في الشوط الثاني للدفاع، قال أحمد توفيق، "عقب الهدفين شعرنا بأن المباراة أصبحت لنا، فلعبنا بهدوء لإنهاء اللقاء بشكل أفضل وبدون إصابات أو إجهاد،  والفترة المقبلة سيكون التركيز في بطولة الدوري الممتاز، والفريق تعرض لسوء توفيق في العديد من المباريات، والفوز اليوم سيكون دفعة لنا في الفترة المقبلة".

أضاف أحمد توفيق:" الفريق لا ينظر للمنافسين الذين سيقعون معه في نفس المجموعة بدور المجموعات، في القرعة التي تقام غدا، لتحديد المجموعات، لأن هدف الفريق هو التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية مهما كانت الخصوم، وإدارة بيراميدز تعاقدت مع مجموعة رائعة من اللاعبين في الموسم الحالي، وقادرون علي تحسين نتائج الفريق والتتويج بالبطولات".
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