ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت.. تأجيل العمليات غير الطارئة في جميع المستشفيات

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:44 م
الكويت
الكويت
Advertisements
أمينة الدسوقي
أعلن د. عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، تأجيل جميع العمليات الاختيارية وغير الطارئة في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، باستثناء مركز الكويت لمكافحة السرطان ومستتشفى الرازي ومركز صباح الأحمد للمسالك البولية ومستشفى ابن سينا لحالات «جراحة العيون وجراحة الاطفال وجراحة المخ والاعصاب .

وأوضح السند وفقا لما نشرته صحيفة القبس أنه سيتم تحويل عمليات القلب المفتوح من جميع المستشفيات الى مستشفى الامراض الصدرية كما سيتم تأجيل الاجراءات الطبية غير الطارئة والتي تحتاج الى دخول المستشفيات أو الى التخدير العام.

ولفتت وزارة الصحة الكويتية في تعميم للمستشفيات إلى أن هذه الإجراءات تأتي نظرًا للوضع الصحي الوبائي، وفي ظل تزايد أعداد المرضى في أجنحة الكوفيد -19، ووحدات العناية المركزة وكذلك زيادة المراجعين لأقسام الطوارىء التنفسية وغير التنفسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة الكويتية تزف بشري سارة بشأن إصابات كورونا في البلاد

من العلاج حتى الشفاء.. كل ما يحدث مع مريض كورونا داخل مستشفيات العزل الجامعية

لمتابعة سير العمل بها.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المستشفيات.. صور

محافظ القليوبية يتفقد المستشفيات ويتابع تطبيق المنظومة الصحية

محافظ القليوبية يتفقد المستشفيات ويتابع تطبيق المنظومة الصحية: انتهاء تطوير مستشفى الخانكة المركزي يمثل إضافة إلى المنظومة الصحية بالإقليم

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: دفعات من لقاح فيروس كورونا تصل مصر خلال ساعات

هل تجوز الصلاة على الكرسي في حال المرض؟ ..فيديو

في ذكرى رحيله.. سبب عدم حديث أمير كرارة عن جده شكوكو

بعد جدل شكواه للكاف.. كهربا يخاطب جمهوره قبل مواجهة الأهلى وسيمبا

هالة زايد أمام صحة النواب: دفعتان جديدتان من لقاح كورونا تصلان مصر اليوم وغدا

بيان عاجل من داخلية الوفاق بشأن محاولة اغتيال باشاغا

Advertisements

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

الكويت.. قرار حكومي عاجل بشأن الوافدين الراغبين بالعمل لأول مرة

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

عوض تاج الدين يكشف مفاجأة عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المتحور

السعودية.. بيان عاجل من النيابة بشأن فيديو ضرب فتاة في الشارع.. شاهد

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

إدارة الزمالك تشكر وزراء الخارجية و الرياضة و الطيران بعد حل أزمة رحلة السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل نظافة بـ 26 ألف دولار.. وظيفة "لقطة" بالقصر الملكي البريطاني | تفاصيل

سر تسبب سيارة محمود شكوكو البانتيللي في أزمات مع العائلة المالكة وإجباره على تطليق عائشة فهمي

طرح جاك JS3 موديل 2021 في الأسواق المصرية .. تفاصيل