أحدهما طوله نصف متر.. ضبط تمثالين يشتبه في أثريتهما بـ كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، اليوم، من ضبط تمثالين يُشتبه في أثريتهما، داخل منزل، بقرية إصلاح شالما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ.





وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ، يفيد قيام "ع.إ" مقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، بأعمال حفر داخل منزله المكون من طابقين.





على الفور، انتقل المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث سيدي سالم، إلى محل الواقعة، وتبين وجود أعمال حفر بالطابق الأرضي داخل المنزل بمساحة 3 أمتار X أمتار3، بعمق 15 مترًا تقريبًا.





وضبط رجال المباحث، داخل المنزل "ر.ع" 55 سنة، عامل، مقيم مركز سيدي سالم، "م.ع" 27 سنة، سائق، ومقيم مركز قلين، "م.م" 41 سنة، سائق، ومقيم مركز ملوي، و"م.م" 24 سنة، طالب جامعي، ومقيم مركز مطوبس.





وتمكن رجال المباحث من ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، عبارة عن موتور كهرباء لرفع المياه، مولد كهربائي، 4 فؤوس وكواريك، خرطوم شفط مياه، بكرة حبل.





كما عُثر بالطابق العلوي، ع لى تمثالين، أحدهما طوله 50 سم، وآخر على شكل مفتاح الحياة الفرعوني، يُشتبه في أثريتهما، وتم التحفظ على المضبوطات، وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة على المكان.





وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، والجهات المختصة بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.