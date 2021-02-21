مبادرة حياة كريمة: الريف يشهد نهضة غير مسبوقة

قال الدكتور خالد عبد الفتاح ، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة اتضامن الاجتماعي، إن ما يحدث في الريف المصري هو تحرك غير مسبوق ، سواء من حيث جدية التدخل ، وحجم التدخلات ، أو من حيث المخصصات المالية التي يتم إنفاقها خلال هذه الفترة القصيرة من الزمن، مما عمل على احداث نهضة بالريف.
وأضاف " خالد عبد الفتاح " في
مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية "
الحياة " ، أن الريف المصري مر بعدد من الحكومات المتعددة ، ونظم حُكم مختلفة
، ولكن لم يحظ بقدر من التطور والنهضة التى تحدث خلال الـ 3 أعوام الأخيرة .
وتابع مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة اتضامن
الاجتماعي، أن حياة كريمة هي مبادرة أطلقها الرئيس السيسي مع بداية عام 2019 ،
بهدف تطوير حياة السكان في قرى الريف الأكثر احتياجًا ، من خلال التوصل إلى نسب
الفقر ، وأكثر 1000 قرية تعاني من الفقر عن طريق البيانات التي يوفرها جهاز
الإحصاء .
وأكمل " عبد الفتاح " ، أن التدخلات
القائمة على هذا المشروع يأتي من خلال 3 وزارات ، وهى : وزارة التخطيط ، ووزارة
التنمية المحلية ، ووزارة التضامن ، مؤكدًا على التكامل بين الوزارات المختلفة في
المشروع القومي لتطوير الريف المصري .
وأشار إلى أن وزارة التضامن تستهدف مجموعة
كبيرة من التدخلات في المشروع القومي لتطوير الريف .