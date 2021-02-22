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تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول نظم الامتحان وتقويم الطلاب.. اليوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021، حيث يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

من هذه الدورات التدريبية تتابع اليوم جامعة حلوان تنفيذ دورة تدريبية حول نظم الامتحان وتقويم الطلاب فى تمام الساعة التاسعة صباحا وتقام بنظام الأون لاين للوقاية من فيروس كورونا. 

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تهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وتقام البرامج برعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

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